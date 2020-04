Dia Nacional da Mulher: Samsung reforça cuidado com a saúde

Tabus e barreiras derrubados pelas mulheres nas últimas décadas são reconhecidos em celebrações como a de 30 de abril com o Dia Nacional da Mulher. A data foi instituída em 1980, e apesar de não muito conhecida, também é importante ser lembrada para reforçar, mais uma vez, os cuidados com a saúde da mulher.

A Samsung aproveita a ocasião para ressaltar a importância de um acompanhamento médico rotineiro para as mulheres. A empresa atua no mercado de sistemas de ultrassom há nove anos e apresenta soluções tecnológicas inovadoras para apoiar ginecologistas e obstetras.

Um exemplo disso é a geração premium HERA W10, que melhora substancialmente o fluxo de trabalho dos médicos graças ao amplo painel de controle flutuante, com maior grau de movimentação e comandos elétricos de elevação, e a personalização das funções na tela sensível ao toque. A linha também se destaca por entregar resultados mais precisos e detalhados nos exames pela utilização de novas tecnologias disruptivas e que elevam o padrão da imagem do equipamento a níveis muito altos.

Isso se dá pela novíssima Crystal Architecture (sistema de processamento de sinais), e recursos como o ShadowHDR e HQ-Vision, que possibilitam a obtenção de imagens refinadas de estruturas complexas. Além disso, a Samsung oferece tecnologias exclusivas que promovem maior detalhamento do fluxo sanguíneo e visualização tridimensional e em tempo real da imagem vascular, tais como o MV-Flow e LumiFlow.

“O foco no desenvolvimento de produtos que contribuam com a saúde da mulher é um dos pilares mais fortes da Samsung. Seguiremos buscando novas soluções para que o setor da saúde possa se manter em constante evolução e atender todas as necessidades da população no que se refere a ultrassonografia diagnóstica”, disse Walter Brandstetter, gerente clínico da divisão de HME da Samsung Brasil.