Dia das Mães é a última chance de aproveitar as condições especiais da Samsung na campanha “Conecte-se à sua casa”

A Samsung oferece descontos imperdíveis na campanha “Conecte-se à sua casa”, que termina neste domingo (10). Então, por que não aproveitar essas condições especiais para comprar um presente de Dia das Mães? A promoção está no fim, mas ainda dá tempo de aproveitar o bônus de até R$ 2 mil para montar combos com produtos Samsung.

Na compra de uma Smart TV 4K ou QLED 2019 a partir de 55” – são três modelos em diversos tamanhos -, o consumidor ganha um bônus para adquirir outros produtos Samsung. Todas as opções de combos, que vão ajudar o consumidor a montar uma casa mais conectada, podem ser encontradas no site samsung.com.br/suacasa.

“Nossa ideia é tornar esse desejo por uma casa repleta de tecnologia mais real, mais acessível. Ficar em casa pode ser ainda mais prazeroso quando temos à disposição produtos que otimizam nossas tarefas e estimulam o convívio com a família com opções de entretenimento e diversão, principalmente em momentos especiais como o Dia das Mães”, diz Patrícia Pessoa, diretora de marketing da divisão de consumer electronics da Samsung Brasil.

O passo a passo para a promoção é simples. Primeiro, ao entrar no link samsung.com.br/suacasa, o cliente escolhe com qual modelo de Smart TV 4K ou QLED quer iniciar o combo. Em seguida, é preciso escolher os demais produtos da combinação.

Os itens possíveis são uma Smart TV 4K de 50”, um refrigerador RT46, uma Lava e Seca WD11 e

um ar-condicionado. Com o pacote formado, o site da Samsung vai apresentar o valor do bônus de

desconto – R$ 750, R$ 1 mil ou R$ 2 mil – e quais lojas online do varejo possuem o combo escolhido. O consumidor, então, escolhe onde concluirá a compra.

Consulte o regulamento em https://www.samsung.com.br/regulamentos/promocaosuacasa.pdf.