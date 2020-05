Desinfecção de locais públicos segue em Eirunepé

Os trabalhos de desinfecção da cidade para evitar a proliferação do coronavírus continuam a todo vapor nas Unidades Básicas de Saúde (Ubs´s), praças, prédios públicos, açougues, comércios locais, ponto de moto táxi e nas pontes do bairro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

Durante a desinfecção, são utilizados todos os equipamentos de segurança necessários como macacões, botas, luvas máscara e óculos.

Por determinação do prefeito Raylan Barroso, os trabalhos estão sendo intensificados com o objetivo de prevenir, combater e desinfetar locais públicos e ruas de maior aglomeração popular.