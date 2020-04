Deputados estaduais enviam mais de R$ 33 milhões ao governo para enfrentamento da Covid-19

Os deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), enviaram juntos mais de R$ 33 milhões para socorrer a saúde pública do Estado. Desse valor, pouco mais de R$ R$ 29 milhões, foram enviados exclusivamente para a compra de respiradores destinados às Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). O montante tem origem na realocação das emendas impositivas à Lei Orçamentária Anual do Amazonas (LOA) de 2020, que já tinham sido destinadas ao setor, mas que, em votação virtual no último dia 7, foram remanejadas para o combate à Covid-19.

O requerimento que solicitou a mudança na forma de uso da verba foi apresentado pelo deputado Sinésio Campos (PT) e aprovada por unanimidade. A estimativa dos deputados é que o Estado pudesse adquirir mil respiradores, com os R$ 29 milhões liberados.

O presidente da Casa, deputado Josué Neto (PRTB), protocolizou ofício junto ao Governo ainda no dia 20 do mês de março. No documento, ele deixou à disposição do Executivo os R$ 6,9 milhões.

“Um deputado estadual tem direito a quase sete milhões de reais em emendas. Eu aceito destinar esse valor para tudo que for prioridade no combate ao coronavírus (Covid-19)”, afirmou Josué, sugerindo que o dinheiro fosse investido na compra de equipamentos de proteção individual (EPIS), respiradores mecânicos, insumos e materiais para diagnóstico rápido.

Mais respiradores

Quem também enviou dinheiro para a compra de respiradores, foi o deputado Felipe Souza (Patriota). O deputado deixou à disposição do Governo por meio da Secretaria de Saúde do Estado (Susam) R$ 1 milhão. Na Sessão virtual da última quarta-feira (22), onde a titular da pasta, Simone Papaiz, foi ‘sabatinada’ pelo Parlamento, Felipe Souza lamentou que mesmo com os valores disponibilizados pela Aleam, o Estado não tenha adquirido um respirador sequer. “Falta ação, atitude, gestão e até boa vontade. Não é política, não é questão de ser situação ou oposição. É questão de ser humano, são vidas que estão em jogo. É isso que reclamo todos os dias e muitas vezes não sou compreendido”, criticou Felipe Souza.

O deputado Fausto Júnior (PV) foi outro que disponibilizou emenda para a aquisição dos aparelhos respiradores, que são essenciais para auxiliar na oxigenação de pacientes internados com casos graves da Covid-19. O valor liberado por Fausto soma mais de R$ 800 mil.

O republicano João Luiz enviou mais R$ 1 milhão de suas emendas impositivas, para a compra de respiradores. De acordo com o parlamentar, o Amazonas, assim como o restante do mundo, vivencia um momento ímpar, em que a união de esforços fará toda a diferença no combate à pandemia da Covid-19.

“É hora de somar esforços contra o coronavírus e tenho certeza de que essa verba será de grande utilidade para a saúde de nosso Estado. Além do mais, passado esse momento crítico, os equipamentos continuarão servindo a nossa população”, afirmou João Luiz.

Para o parlamentar, a Aleam tem cumprido seu papel, aprovando e discutindo projetos e matérias referentes às ações e medidas adotadas pelo Governo do Estado.