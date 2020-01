Deputado protocola relatório sobre combustíveis na Polícia Federal

O deputado estadual Álvaro Campelo (Progressistas) esteve na manhã desta quinta-feira, 30, na sede da Polícia Federal (PF) em reunião com o Superintendente do órgão no Amazonas, Delegado Alexandre Saraiva, para tratar dos aumentos abusivos dos combustíveis que vêm acontecendo em todo o Estado.

Além de entregar o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, que aponta indícios de “colusão entre os postos de combustíveis”, ou seja, formação de cartel, também foram entregues outros documentos, como uma notícia-crime de formação de cartel, que o deputado apresentou em julho de 2016 ao Ministério Público Federal, em conjunto com a Defensoria Pública do Estado e a OAB-AM.

Compondo os documentos protocolizados, consta, ainda, o pedido de investigação sobre a existência de cartel, feito em 2018 na PF, por meio da Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-AM), da qual o parlamentar faz parte, por ser advogado.

Em julho de 2019, Álvaro Campelo, também protocolou uma Ação Civil Pública, no TJ/AM, juntamente com outros órgãos, pedindo o repasse aos consumidores das reduções anunciadas, à época, pela Petrobras.

Ministério Público

Em reunião de iniciativa de Álvaro Campelo, com a Promotora de Justiça do Ministério Público do Amazonas, Dra. Sheyla Andrade, realizada na terça-feira, 29, ficou definida a realização de uma audiência entre o MP, Aleam, órgãos de defesa do consumidor, motoristas de aplicativos, taxistas, mototaxistas, caminhoneiros e consumidores, na sede da instituição, no dia 3 de fevereiro de 2020, às 9h, para tratar das medidas judiciais que serão tomadas, diante dos aumentos abusivos dos combustíveis.

“Nesse momento, há necessidade da união de forças, em especial de órgãos tão importantes como o Ministério Público e a Polícia Federal, para combater esse massacre que os consumidores estão sofrendo”, afirmou Álvaro.