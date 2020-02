Deputado busca apoio para combater crimes contra crianças durante carnaval

O presidente da Comissão de Promoção e Defesa dos Direitos das Crianças, Adolescentes e Jovens da Assembleia do Amazonas (Aleam), deputado Álvaro Campelo (Progressistas), reuniu-se na tarde desta terça-feira (18), com a titular da DEPCA, Dra. Joyce Coelho, em busca de apoio para as ações de fiscalização e prevenção contra a exploração sexual, trabalho infantil, consumo de drogas e bebidas alcoólicas, realizadas pela Comissão nos blocos e bandas de carnaval na capital e no interior.

A delegada falou da importância desse trabalho conjunto entre os órgãos que compõem a rede de proteção nessa época do ano. “Precisamos, cada vez mais, fortalecer esses laços para darmos mais atenção às vítimas. Essa parceria e colaboração com o deputado Álvaro Campelo nos deixa muito feliz, principalmente nesse período de carnaval, em que a criança acaba se tornando ainda mais vulnerável”, disse Joyce Coelho.

Para o deputado Álvaro Campelo, ter o apoio da Depca é essencial para o resultado final das fiscalizações. “Nosso objetivo é fortalecer esse trabalho que estamos realizando desde o ano passado, e a doutora Joyce é uma delegada realmente muito atuante e queremos contar com o apoio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, nas operações que estamos realizando em blocos e bandas, como também em outras ações que realizaremos”, afirmou Campelo.

Na manhã de ontem (17), o deputado também esteve reunido com o titular do Juizado da Infância e da Juventude Infracional (JIJI), Dr. Eliezer Fernandes Jr, para solicitar suporte nas ações de fiscalização em todo o estado.

Fiscalização

Equipes da Comissão de Promoção e Defesa dos Direitos das Crianças, Adolescentes e Jovens estiveram no sábado (15), nas Bandas da Bica e Difusora, e no domingo (16), na Banda do Boulevard, comandando o trabalho de orientação aos proprietários de bares e barracas para coibir a venda de bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes, crime previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).