Deputada Alessandra homenageia mulheres que fazem a diferença na Justiça do Trabalho

Em cessão de tempo nesta quarta-feira, 11 de dezembro, a deputada estadual Alessandra Campêlo (MDB) homenageou duas personalidades que são referência no Amazonas na área da Justiça do Trabalho: a desembargadora Francisca Rita Alencar Albuquerque e a procuradora Alzira Melo Costa. Ambas conquistaram recentemente o Prêmio “Mulheres Formadoras e Informadoras da Justiça do Trabalho da 11ª Região”.

Criada pela Escola Judicial do TRT da 11ª Região (Ejud11), a iniciativa inédita tem objetivo de incentivar e reconhecer a participação institucional feminina, bem como divulgar as boas práticas criadas e implementadas pelas personalidades indicadas à premiação.

A desembargadora Francisca Rita venceu por unanimidade o prêmio na categoria “Conjunto da Obra”, de indicação exclusiva do Conselho Consultivo da Ejud11. “Para mim essa homenagem foi uma honra, como mulher e também como trabalhadora. Agora devo dizer que a inclusão da mulher vem sendo feita paulatinamente e de forma bem mais sensível nos últimos anos. Antes nós tínhamos duas mulheres na magistratura, hoje os homens são em número inferior, seja na nossa bancada no tribunal ou no quadro de pessoal”, enfatizou a desembargadora.

A procuradora Alzira Melo venceu na categoria On Line e aberta ao público no site do TRT11 com 13.806 votos, equivalente a 89% dos votos. “Com muita alegria alcancei o primeiro lugar na votação popular. Digo com muita alegria porque é sentimentalmente confortável descobrir que o que fizemos na defesa de direitos humanos de crianças e adolescentes foi percebido e considerado por outras pessoas como uma contribuição para a transformação da sociedade”, disse a homenageada.

A deputada Alessandra destacou que a homenagem feita pela Assembleia Legislativa é o reconhecimento ao empenho e dedicação empreendidos por elas a favor da população que precisa dos serviços da Justiça do Trabalho. “Quando a gente homenageia o trabalho de uma desembargadora e uma procuradora que foram premiadas é uma forma de a Casa também dizer que está vendo e reconhecendo a importância do trabalho dessas mulheres para a sociedade”, comentou a vice-presidente do Poder Legislativo.