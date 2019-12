Defensoria vai realizar atividades de lazer com crianças e adolescentes assistidas em abrigos

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) vai realizar, amanhã e na sexta-feira (12 e 13/12), atividades voltadas para as crianças atendidas por abrigos de Manaus, com o projeto Todo Dia é Dia de Criança.

Por meio da Defensoria de Projetos Especiais, coordenada pela defensora pública Flávia Lopes, na quinta-feira (12/12), a partir das 9h, o projeto vai levar as crianças a participarem de atividades de equoterapia, no Comando de Policiamento Especializado (CPE), situado na rua Tiradentes, 311, bairro Dom Pedro, zona centro-oeste.



Já na sexta (13/12), também a partir das 9h, as atividades do projeto acontecerão no Clube Municipal de Manaus, com a prática de esportes com jiu-jítsu e capoeira. O clube está localizado na avenida Torquato Tapajós, 361, bairro Flores.

A previsão é da participação nos dois dias de atividade de cerca de 100 crianças e adolescentes assistidos pelos abrigos Moacyr Alves, Casa Mamãe Margarida, Janell Doylle, Monte Salém e Serviço de Acolhimento Institucional para Criança e Adolescente sob Medida Protetiva (Saica).

A primeira edição do evento aconteceu na Ponta Negra e reuniu mais de 100 crianças em atividades de lazer e recreação.