David Almeida anuncia pré-candidatura ao Governo do Amazonas

Após um período de especulações nos bastidores políticos, o prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou nesta sexta-feira, 23, durante coletiva de imprensa em Manaus, que é pré-candidato ao Governo do Amazonas.

O anúncio confirma um movimento que já vinha sendo ventilado no cenário político local e amplia a disputa pelo comando do Estado em 2026. A declaração foi feita pela manhã, diante de jornalistas, aliados e apoiadores.

O evento reuniu apoiadores de Manaus e também do interior do Amazonas, sinalizando articulação política para além da capital e reforçando a tentativa de construção de uma base estadual desde o início da pré-campanha.

Com a confirmação pública, o cenário político amazonense entra em uma nova fase, com tendência de aceleração nas articulações, reposicionamento de alianças e definição de estratégias entre os principais grupos políticos do Estado.

