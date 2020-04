Cruz Vermelha Brasileira reforça ações de combate ao coronavírus no Amazonas

A Cruz Vermelha Brasileira, maior instituição de ajuda humanitária do mundo, que tem como missão, atenuar o sofrimento humano, está no combate ao COVID-19, com o objetivo, proteger mais de 400 mil brasileiros através de atividades de saúde, promoção de higiene e apoio psicossocial, além de conscientizar.

No Amazonas, a entidade está com várias frentes de atividade relacionada ao enfretamento à COVID- 19, reuniões constantes com agências de saúde para ações no estado, treinamento sobre os protocolos de biossegurança e apoio psicossocial para militares e agências da operação acolhida sobre o Covid-19, destacou um posto de atendimento e triagem no Posto de Interiorização e Triagem da operação Acolhida, implantação do Posto de Recepção e Apoio na rodoviária, assistências aos ribeirinhos e comunidades indígenas com doações pontuais dos matérias que recebemos.

“Além das campanhas de conscientização e atualização dos dados locais através de nossas redes sócias, lançaremos em breve uma campanha de arrecadação de alimentos para distribuição aos mais necessitados”, antecipou Mário Anibal, presidente da Cruz Vermelha Brasileira Amazonas.

De acordo com ele, a entidade está reparando para atuar por solicitação do Governo do Estado na Arena Amadeu Teixeira com atendimento a pessoas me condição de morador de rua. “Estamos recebendo várias demandas através de nossas redes sociais para orientações de segurança e prevenção ao Covid-19.