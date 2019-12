CRIAE Design e Publicidade recebe prêmio ‘Empresa Amiga da Justiça’

Nesta quarta feira (12/12), o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM) realizou uma Sessão Solene para a entrega de prêmios a empresas amazonenses que possuem relevância no mercado e realizam serviços prestados à sociedade e ao Tribunal.



A cerimônia foi conduzida pelo presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Yedo Simões.



Na ocasião, a agência de publicidade CRIAE, que tem como sócios Orlando Costa Coimbra Neto e Jose Loureiro da Silva Neto recebeu o prêmio “Empresa Amiga da Justiça” por prestar serviços e atuar no mercado publicitário amazonense.



A agência de publicidade atua desde 2008, e já desenvolveu centenas de campanhas publicitárias no Amazonas, no segmento eleitoral, setor público e setor privado. Orlando Coimbra e José Loureiro são graduados em Design com pós-graduação em Publicidade.



Após o recebimento do Prêmio, Coimbra finalizou o seu discurso de agradecimento reforçando o trabalho em equipe.

“Esse prêmio é um reconhecimento muito importante do nosso trabalho, e estamos muito gratos ao Tribubal de Justiça na pessoa do Desembargador Yedo Simões e o juiz um dos responsáveis pelo evento Dr. Gildo Alves pelo carinho e reconhecimento do nosso trabalho ”, declarou.



Além da CRIAE, outras empresas também receberam prêmios em diversas modalidades, dentre as que obtiveram reconhecimento: a Rymo Papelaria, Vivo Telefonia, Água de Manaus, Banco Itaú e outros.