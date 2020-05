COVID-19: Prefeitura do Careiro Castanho decreta fechamento de acessos ao município e o uso obrigatório de máscaras

Sendo um dos municípios com maior contágio de Covid-19 no Amazonas, Careiro Castanho terá todos os seus acessos fechados a partir de hoje, 4 de maio. Também serão adotadas medidas mais restritivas, como uso obrigatório de máscaras nas ruas, espaços públicos e comércio, bem como agências bancárias e loterias. As determinações foram feitas por meio de decretos no último dia 30 de abril.

Para o transporte coletivo, uma escala foi estabelecida, com dia, horário e limite de passageiros. Aos que não atenderem ao decreto, além da suspensão da concessão de rodagem, será aplicada multa e o veículo será apreendido.

Segundo o prefeito Nathan Macena, todas as medidas estão sendo tomadas para que as consequências da pandemia sejam minimizadas. Em Careiro Castanho, até a publicação do último boletim epidemiológico, são 110 casos confirmados e 4 óbitos causados pelo coronavírus.

“Não podemos fechar a BR-319 por ser uma estrada federal, mas a cidade terá seus acessos fechados para que a entrada seja feita de forma controlada, além de ser obrigatório o uso de máscaras. Assim, poderemos reduzir ainda mais o risco de contágio dento do município”, explicou o prefeito.

Entre as medidas de prevenção adotadas na cidade, cerca de 40 mil máscaras estão sendo entregues aos moradores, além dos kits de alimentação escolar nas zonas urbana e rural, além da instalação de um contêiner para triagem das pessoas que trafegam BR-319. Onze pacientes já saíram do período de transmissão da doença na cidade.