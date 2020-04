Covid-19: Prefeitura de Eirunepé suspende serviços de transporte de passageiros no município

Para reforçar as ações de combate ao coronavírus (Covid-19) em Eirunepé, a prefeitura decretou hoje, 17 de abril, a suspensão dos serviços de transporte de passageiros comerciais e particulares no município, sejam eles aéreos, fluviais, terrestres ou híbridos, pelo prazo mínimo de 15 dias.

O decreto, assinado pelo vice-prefeito, Sergiony Tomaz, leva em consideração a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que diz estados e municípios podem adotar medidas de isolamento, quarentena, restrição excepcional e temporária de rodovias, portos ou aeroportos no combate ao coronavírus.

De acordo com a publicação, “nos portos, aeroportos, vicinais e ramais ou qualquer outra forma de acesso ou saída de Eirunepé, os passageiros e usuários deverão se submeter a procedimentos de triagem, medição de temperatura corporal e demais exames de saúde necessários, bem como se submeter às orientações das equipes de saúde. Nos casos de quadro clínico sugestivo de Covid-19, o passageiro imediatamente receberá Equipamento de Proteção Individual (EPI), será colhido o exame (se possível), e será monitorado pela Autoridade Sanitária local”.

O prefeito Raylan Barroso disse que as medidas visam a proteção da população do município, que ainda não registrou nenhum caso da doença. “Temos nos antecipado aos casos. Preparamos nossas unidades de saúde, adquirimos EPI’s e equipamentos e decretamos situação de emergência”, garantiu.

Estado – O Amazonas registrou mais 88 casos de Covid-19 neste sábado (18/04), totalizando 1.897 casos confirmados do novo coronavírus no estado, segundo boletim divulgado pela Secretaria de Saúde (Susam) e pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), em coletiva on-line transmitida pelas redes sociais do Governo do Estado. Também foram confirmados mais 16 óbitos pela doença, elevando para 161 o total de mortes.