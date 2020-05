Covid-19: Deputada propõe prioridade na realização de testes em profissionais de saúde

Tramita na Assembleia Legislativa do Amazonas, um Projeto de Lei da deputada Mayara Pinheiro (PP), o qual propõe preferência aos profissionais de saúde na realização dos testes rápidos para coronavírus.

“O ideal é que estes profissionais da linha de frente no combate ao coronavírus sejam testados toda semana. Dessa forma, vamos protegê-los e verificar quais destes trabalhadores são potenciais vetores de contaminação”, pontuou.

Segundo o texto da proposta, os laboratórios públicos e privados no AM deverão dar essa prioridade a estes trabalhadores no agendamento dos exames.

A parlamentar ainda complementou que, como presidente da Comissão de Saúde e Previdência da Aleam, tem cumprido o papel na construção de ideias e propostas efetivas no enfrentamento ao coronavírus

Nesta terça-feira (05), Mayara apresentou mais dois requerimentos e um PL. O projeto sugere a obrigatoriedade do uso de máscaras no interior dentro dos estabelecimentos comerciais e repartições públicas do Amazonas. A ideia é reforçar a prevenção contra o vírus, dando mais segurança aos trabalhadores e a população em geral.