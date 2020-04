Coronavírus: Prefeitura de Careiro Castanho implementa barreiras sanitárias na BR-319

A prefeitura de Careiro Castanho intensificou as ações de combate ao Covid-19 no município. Além de instalar o gabinete de gerenciamento de crise, para atender e tirar dúvidas da população, na BR 319, que é o principal acesso à cidade, barreiras sanitárias foram montadas para controlar a chegada de passageiros e mercadorias.

Nesta terça feira, o prefeito Nathan Macena acompanhou esse trabalho que conta com apoio da Polícia Militar (PM), além das equipes da vigilância sanitária local, saúde e demais órgãos competentes.

De acordo com o prefeito, o executivo municipal estabeleceu regras para funcionamento não só das atividades da prefeitura durante o período de quarentena como também do comércio e demais serviços essenciais à população. “Outra medida importante que tomamos foi a ampliação do atendimento nas unidades de saúde até as 22h”, explicou.

Careiro Castanho ainda não registou nenhum caso de coronavírus até o momento e moradores seguem em quarentena. A prefeitura já monta uma estratégia para atender a população com distribuição de cestas básicas e kits de higiene, além de auxílio aos cadastros de benefícios sociais.