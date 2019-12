Conselho Estadual de Saúde terá segunda eleição suplementar

A Comissão Eleitoral Técnica do Conselho Estadual de Saúde do Amazonas (CES-AM) se reuniu na tarde desta quinta-feira (12/12) para ajustar o próximo edital de convocação da segunda eleição suplementar para as vagas remanescentes, que será realizada em janeiro de 2020.

A primeira eleição suplementar será realizada no dia 18 deste mês no auditório Eglantina Rondon, localizado na sede da Susam. O resultado do pleito será divulgado no dia 27 de dezembro e simultaneamente será publicado o edital de convocação para a segunda eleição suplementar.

As entidades inscritas para completar a vaga no segmento de usuários foram o Instituto Social Norte Brasil (ISNB) e o Serviço Amazônico de Ação, Reflexão e Educação Socioambiental (Sares).

Para a segunda eleição, as quatro vagas titulares a serem preenchidas serão para entidades estaduais de prestadores de serviço de saúde, aquelas que congreguem hospitais, estabelecimentos e serviços de saúde privados; entidades e/ou movimentos representativos de pessoas com deficiência; entidades religiosas; entidades prestadoras de serviços de saúde. Além de sete vagas suplentes.



Função – O CES-AM é um colegiado cuja finalidade é o estabelecimento, o acompanhamento, o controle e a avaliação da política estadual de saúde.