Conheça a solução portátil da Samsung que ajuda a manter o acompanhamento pré-natal em casa

Em um momento de transformação global, a medicina também precisa se adaptar aos novos tempos e necessidades da população. E a Samsung oferece um recurso prático e eficiente para que profissionais da saúde e gestantes mantenham o acompanhamento pré-natal mesmo durante o atual cenário: a linha HM70 de sistemas portáteis de ultrassom.

As grávidas têm reforçado os cuidados com a saúde e, para não interromper a rotina pré-natal, o atendimento em home care pode ser a alternativa mais segura. O HM70 pesa cerca de 6kg e é prático de ser carregado. Além disso, é híbrido e consegue realizar uma vasta gama de exames, como cardiológicos, pediátricos, obstétricos e tridimensionais, sempre com alta performance.

“A linha HM70 entrega tudo o que um médico e uma gestante precisam para que o acompanhamento pré-natal seja mantido. O sistema apresenta alta performance, com precisão e eficiência, otimizando processos. É a excelência portátil. Sua versatilidade e praticidade são outros pontos fortes”, diz Walter Brandstetter, gerente clínico da divisão de HME da Samsung Brasil.

Com a bateria do sistema totalmente carregada, o funcionamento de forma portátil dura aproximadamente quarenta e cinco minutos, tempo suficiente para realizar os exames. E o recurso Fast Booting, com tecnologia SSD, permite que o equipamento seja inicializado em menos de dois minutos e seja desligado em menos de 30 segundos.

“Habituada aos aparelhos ultrassom da clínica, de alta performance e qualidade para os diagnósticos, me surpreendi com o uso dos equipamentos portáteis. O HM70 da Samsung mostrou-se muito eficaz nestes meses de home care, prático em mobilidade e versátil pelo amplo leque de exames que possibilita. Tem sido possível extrair dele o máximo desempenho. O apoio do suporte técnico é eficiente e está sempre disponível, garantindo que cada exame seja realizado com o perfeito uso do aparelho”, exalta a médica Dra. Valeria Oliva Carbone, radiologista especialista em ultrassonografia.

As poderosas ferramentas ClearVision e MultiVision auxiliam na obtenção de imagens de alta definição, enquanto recursos sofisticados como 3D XI, Volume NT e Oblique View propiciam mais elementos diagnósticos aos exames tridimensionais.

“Acredito que pudemos colocar à prova toda a eficiência oferecida pela tecnologia portátil da Samsung. Quando me refiro a isso, considero equipamento e conhecimento técnico dos profissionais que nos dão assistência. Mostram-se muito interessados, oferecem apoio intenso e personalizado”, ressalta Carbone.

A Samsung ainda permite uma operação mais segura para médicos e pacientes ao oferecer controle cibernético aos usuários da linha HM70. O Samsung Healthcare Cybersecurity atua na prevenção de intrusões, proteção a ataques externos e vigilância reforçada no acesso às informações do sistema. Os dados são protegidos por criptografia.