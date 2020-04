“Conecte-se à sua casa”: Samsung se coloca ao lado dos consumidores com dicas, conteúdos e condições especiais

No momento em que lojas estão fechadas e as recomendações das autoridades de Saúde dizem que não devemos sair de casa, a Samsung se reinventou para reforçar essa mensagem. “Nos colocamos ao lado dos brasileiros e disponibilizamos conteúdos e ferramentas para auxiliar quem está à procura de produtos que possam tornar a permanência em casa mais confortável neste momento tão difícil”, afirma Patrícia Pessoa, diretora de marketing da área de Consumer Electronics da Samsung Brasil.

Foi assim que nasceu a campanha “Conecte-se à sua casa”, iniciada no fim de março, e que chega agora à terceira fase. Primeiro, foi ressaltada a importância de ficar em casa e de buscar formas de melhorar essa experiência. Depois, foram listadas dicas sobre como aproveitar melhor os produtos que as pessoas já possuíam. E, agora, aplicamos condições especiais para quem deseja adquirir esses produtos conectados. “A atual situação forçou os brasileiros a estarem mais conectados do que nunca, para trabalhar à distância, fazer compras online e, se atualizar sobre as notícias, por exemplo. Nós, que trazemos em nosso DNA a multiconectividade, temos o dever de mostrar aos consumidores como a tecnologia pode deixar a sua nova rotina mais fácil e produtiva”, complementa Patrícia Pessoa.

Para isso, a Samsung desenvolveu o site http://samsung.com.br/suacasa, que oferece uma plataforma intuitiva e prática com dicas para explorar o máximo das funções e da conectividade dos equipamentos da marca. Além disso, é possível aproveitar a promoção “Conecte-se à sua casa”, que pode render até R$ 2 mil de bônus para montar um combo a partir da compra de uma Smart TV 4K de 55”.O site mostra todas as combinações possíveis da campanha e o desconto que será gerado. Em seguida, exibe em quais lojas do varejo os produtos estão disponíveis e compara os preços de cada uma delas.

“Queremos incentivar a compra online e oferecer aos consumidores condições e informações especiais para que todos tenham uma experiência mais confortável em casa. Apresentamos vantagens de cada produto, permitimos que o cliente analise preços e também incentivamos nossos varejistas parceiros a fortalecer essa imersão digital do mercado”, completa Patrícia Pessoa.

Outra forma encontrada pela empresa de se colocar ao lado dos consumidores foi convocar influenciadores de diferentes áreas que receberão os combos da campanha e poderão mostrar os benefícios de uma casa mais conectada. O conteúdo produzido por esse time estará disponível nas redes sociais a partir desta segunda-feira (27), data marcada para o início da promoção.

Como aproveitar a promoção “Conecte-se à sua casa”?

O primeiro passo é acessar o link samsung.com.br/suacasa. Depois, o cliente escolhe com qual modelo de Smart TV 4K quer iniciar o combo. As opções são: RU7100 de 55”, 58”, 65 e 75”, Q60 de 55” e 65” e Q80 de 55”. Em seguida, é preciso escolher com qual dos produtos será finalizado o pacote.

Os itens possíveis são uma Smart TV 4K de 50”, uma Geladeira Twin Cooling Plus RT46, uma Lava e Seca WD11 ou um Ar-condicionado Inverter. Com o pacote formado, o site da Samsung vai apresentar o valor do bônus de desconto – R$ 750, R$ 1 mil ou R$ 2 mil – e quais lojas online do varejo possuem o combo escolhido. O consumidor, então, escolhe onde concluirá a compra.