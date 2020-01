Concurso: Últimos dias de inscrição para guarda municipal em Boa Vista

Últimos dias para aqueles que procuram uma oportunidade de emprego e estabilidade tentarem garantir uma vaga na Guarda Municipal de Boa Vista (RR). O prazo de inscrição termina no próximo domingo, dia 5 de janeiro.

O concurso vai preencher 50 vagas imediatas e formar cadastro de reserva para o cargo de guarda municipal. Os vencimentos podem chegar a R$ 2.488,41, incluindo as gratificações.

Para participar é preciso ter entre 18 e 35 anos de idade na data da inscrição, carteira de habilitação, na categoria ‘B” (no mínimo), e ensino médio completo. As inscrições podem ser feitas até 5 de janeiro, no site do Instituto Selecon (www.selecon.org.br). A Taxa de inscrição é de R$ 120,00 e poderá ser quitada até o dia 6 de janeiro. Somente após o pagamento a inscrição é confirmada.

O concurso para Guarda Civil Municipal será realizado em cinco etapas: Prova Objetiva, Exame de Aptidão Física, Avaliação Psicológica; Exame Médico e Curso de Formação, de caráter classificatório e eliminatório, além da investigação social que será realizada durante a última etapa e é eliminatória.

A prova objetiva, prevista para o dia 19 de janeiro, será composta por questões de Língua Portuguesa, Noções de Direito: Constitucional; Direito Penal e Direito Administrativo; Legislação extravagante; Conhecimentos Específicos: Legislação da GCM/BV.; e Informática. Para ser aprovado nesta etapa é preciso obter no mínimo 50 pontos. O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Serviço:

Concurso da Guarda Municipal de Boa Vista (RR)

Vagas: 50 imediatas + Cadastro de Reserva

Prazo de inscrição: de 5 de novembro de 2019 a 5 de janeiro de 2020

Site: www.selecon.org.br

Taxa: R$ 120,00