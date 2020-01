Comunidades de Eirunepé receberão mais quatro unidades de tratamento de água

O prefeito Raylan Barroso se reuniu na tarde desta segunda-feira, 20 de janeiro, com o superintendente da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) Wenderson Monteiro, para viabilizar a implantação de mais uma remessa do projeto da Solução Alternativa Coletiva Simplificada de Tratamento de Água (Salta-Z), em quatro localidades do município.

Em contrapartida ao órgão federal, a prefeitura se compromete em viabilizar a construção das estruturas em que os equipamentos serão instalados. “Estamos assumindo o compromisso de construir mais quatro bases, em convênio com a Funasa, para melhor atender e levar água de qualidade à população das comunidades, assim melhorando a saúde pública”, ressaltou o prefeito

De acordo com o superintendente da Funasa no Amazonas, Wenderson Monteiro, a medida garante o acesso a água limpa e saúde, fazendo com que a comunidade tenha mais qualidade de vida para todos os seus habitantes. “A Fundação tem como objetivo atender todas as regiões do país e ampliar a cobertura de abastecimento de água”, afirmou.

A Salta-Z é uma tecnologia tradicional com baixo custo de implantação capaz de realizar o tratamento do recurso hídrico em água superficial e subterrânea para o consumo humano, compatível com os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria nº 2.914/11, do Ministério da Saúde.