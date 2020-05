Comunidades da zona rural de Coari recebem ação de testagem para Covid-19, conforme determinação do prefeito Adail Filho

Seguindo determinação do prefeito Adail Filho, a Secretaria Municipal de Saúde – Semsa realizou na última quarta-feira, 20, consultas e testagens em massa para Covid-19 na comunidade Iracema, no Alto Solimões. A ação também contemplou moradores das comunidades Barro Alto e Santa Luzia da Fazendinha. O objetivo é conter o avanço do novo coronavírus na zona rural do município.

De acordo com a secretária de Saúde de Coari, Francisnalva Mendes, informações davam conta de que em Iracema havia ocorrido um óbito e tinha vários casos suspeitos de Covid-19. Então, o prefeito determinou que uma ação específica fosse feita na região a fim de, precocemente, identificar e tratar os casos da doença. “Trouxemos toda a estrutura para fazer o atendimento na comunidade para que os moradores não precisem ir à sede do município e assim evitarmos maior contágio”, afirmou.

Os atendimentos foram realizados por uma equipe composta por médicos, enfermeiros, bioquímico e farmacêutico da Semsa Coari, Vigilância e Lacem. Durante a ação, os comunitários receberam medicamentos, kits de higiene e máscaras de proteção para ajudar na prevenção e combate do novo coronavírus. Nos casos confirmados de Covid-19, os pacientes receberam toda a medicação necessária para o restabelecimento de sua saúde. Em apenas um deles, o paciente teve que ser referenciado para o Hospital Regional de Coari.

Francisnalva destacou que, a pedido do prefeito Adail Filho, a Secretaria de Saúde direcionará um olhar especial para a zona rural e intensificará cada vez mais as ações. “Vamos fazer uma reunião na próxima semana com todos os agentes comunitários da zona rural para informar que fiquem atentos as pessoas com sintomas como febre e tosse, que tenham tido contato com alguém da sede do município ou com alguém que possivelmente positivou para nos comunicar imediatamente através da Rádio Rural de Coari, que vamos mandar uma equipe para atender toda a população daquela comunidade”, frisou.

A secretária reforçou que o principal objetivo agora é fazer testagem em massa para Covid-19 e tratar os pacientes para restabelecer a saúde da população coariense e termos menos óbitos. “Queremos que todos possam sair recuperados e com vida dessa pandemia”, pontuou.

Para Kyla Pereira Lemos, moradora da comunidade Iracema, a ação trouxe alívio para os comunitários. “Não temos como agradecer por essa ajuda porque muita gente teve e ainda tem os sintomas dessa nova doença. Inclusive eu, meu esposo e vizinhos ficamos vários dias ruins e sem recreio para se dirigir à cidade ficamos a mercer da sorte. Queremos agradecer ao prefeito por nos atender e enviar essa equipe que mesmo se arriscando veio até nós”, disse.