Como ter a melhor experiência vendo lives numa Smart TV Samsung

Se você é do tipo de pessoa que está adorando curtir as lives de seus músicos favoritos nas redes sociais, saiba que a Samsung tem dicas para tornar essa experiência de entretenimento ainda melhor na sua casa. Confira abaixo como você pode, por exemplo, espelhar a tela do seu smartphone para ver shows direto na Smart TV e deixar a qualidade de som ainda mais imersiva para curtir suas músicas prediletas.

Encontre sua live pelo smartphone e assista na TV de tela grande

Normalmente, os usuários pesquisam e encontram a live via smartphone. Mas isso não significa que será necessário acompanhá-la somente neste dispositivo. É possível compartilhar as transmissões do smartphone para a Smart TV Samsung e curtir os shows com quem mora com você. Se essa Smart TV for de tela grande, de tamanho igual ou superior a 65 polegadas, a sensação de proximidade com seu ídolo será ainda maior.

Para espelhar um smartphone Samsung Galaxy compatível com a função SmartView* na TV, basta clicar no ícone desta função no menu de configurações e seguir com o pareamento. Em outros smartphones, o espelhamento pode ser feito pelo aplicativo SmartThings. Ou seja, tudo o que você assistir no smartphone vai ficar disponível em tamanho maior para você desfrutar da live.

No caso do YouTube, você consegue selecionar o conteúdo e compartilhar para a TV: abra o aplicativo no smartphone, pesquise a live desejada e clique no ícone de transmissão no canto direito superior da tela. A lista de dispositivos conectados à mesma rede aparecerá e, então é só selecionar a sua Smart TV. O aplicativo do YouTube será iniciado diretamente no show escolhido e o smartphone ficará livre para outras funções.

Também é possível acessar a live diretamente na plataforma Tizen da sua Smart TV, que possibilita acesso rápido e intuitivo aos aplicativos disponíveis.

Amplie a qualidade de som com um Soundbar Samsung

Quando o consumidor usa sua Smart TV de tela grande, naturalmente a sensação de imersão já aumenta. Mas quando o assunto são as lives musicais, vale a pena também contar com uma maneira de deixar o som com mais qualidade e potência. Para isso, a Samsung indica o Soundbar R550, que se conecta por Bluetooth à Smart TV e ainda possui subwoofer sem fio. A tecnologia de som Surround amplia a área de alcance do áudio e torna a experiência ainda mais imersiva. É a qualidade de áudio e potência dos antigos home theaters unidas à praticidade de conexão e uso que o Soundbar da Samsung oferece.

De olho na conexão

As lives se tornaram grandes opções de entretenimento. Então, melhor não sofrer com a conexão de internet oscilando e interrompendo um momento de euforia e conforto. Uma dica simples para evitar travamentos durante os shows é sempre conferir o sinal de internet antes do início da live e, para dar mais estabilidade à conexão, uma dica simples é usar um cabo de rede que conecte a sua Smart TV diretamente no roteador Wi-Fi.