Comissão de Saúde da Aleam faz atividade de conscientização neste carnaval

Incentivar a brincadeira do carnaval com responsabilidade é o objetivo da Comissão de Saúde e Previdência da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), que em nome da presidente, deputada estadual Dra. Mayara Pinheiro Reis (PP), começou, nesta quinta-feira (20), uma campanha educativa e preventiva, com a distribuição de ventarolas informativas para a população em geral.

O início foi na Bola do Eldorado, na Zona Centro-Sul de Manaus. No sábado, a distribuição vai ser no Sambódromo, onde vai ser realizado o Desfile das Escolas de Samba do Grupo Especial, um local estratégico devido a grande concentração de pessoas neste dia.

Para Mayara Pinheiro, a ideia foi produzir um material que explicasse para as pessoas, de uma forma simples e direta, os cuidados que precisamos ter com a saúde durante a folia.

“Nesses dias de festa, não podemos de forma alguma descuidar da saúde e se divertir com consciência. E falo principalmente com a juventude. Por isso, é fundamental para quem vai beber, evitar excessos e se hidratar bastante. E sempre é bom lembrar: se ingerir bebida alcoólica, não dirija, e se beber prefira ir de carona ou de aplicativo. Ações simples que cuidam do nosso bem-estar e ajudam a evitar acidentes”, pontuou a parlamentar.

Também é extremamente importante falar do respeito à diversidade e as escolhas das pessoas. No material distribuído, este ponto foi bastante destacado, lembrando que assédio sexual é crime. Outra ressalva é quanto ao uso de preservativos em qualquer relação.

Além disso, como dermatologista, a presidente da Comissão de Saúde ressaltou alguns cuidados fundamentais com o corpo nesse carnaval.

“É essencial evitar ficar exposto ao sol, passar protetor solar e labial também. Usar roupas leves e sapatos confortáveis e manter-se bem alimentado são outras dicas para se divertir com segurança”, concluiu.