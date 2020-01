Com oito anos de tradição, “Bloco das Piriguetes” acontece neste sábado no Podium da Arena

Carnaval chegando e vários são os blocos e bandas que acontecem no período mais animado e festivo do país. E em Manaus não é diferente. Abrindo o período do carnaval manauara, saindo na frente em sua oitava edição, no próximo sábado (18/01), acontece o primeiro bloco que vai agitar os foliões: O Bloco das Piriguetes 2020.



Com o tema: “Revire as gavetas e solte a piriguete que está dentro de você”, o Podium da Arena da Amazônia será palco pela terceira vez do evento que terá doze horas de festa, iniciando às 16 horas e previsto para terminar às 04 horas da manhã.

Qualquer pessoa vestida com fantasia, terá livre acesso durante todo o evento. E para quem não se fantasiar a entrada é liberada das 16h até as 22h. Após esse horário o ingresso será pago no valor simbólico de R$ 20,00.

“O nome Bloco das Piriguetes nada mais é do que homens fantasiados de piriguetes, daí o motivo de darmos esse nome”, afirma um dos organizadores do evento Erick Guimarães.

Durante o evento haverá dois concursos: os três melhores homens vestidos de piriguetes e o melhor grupo de amigos com fantasias.

Com uma superestrutura de palco, som, iluminação o evento será preenchido com 16 atrações. As principais bandas são:

• Felipe Sales (forró)

• George Japa

• Jardel Santos

• Banda de Axé Marraquexe

• Banda Impacto

• Denis Salvador

• Rogerinho da Bahia

• DJ Laila (DJ Mulher Residente)

• MC Love

• MC Alefe

• MC K12

• JB (DJ do Rio de Janeiro)

• Vanessa Auzier (que estará fazendo a gravação do seu clipe durante o evento).

São oito anos de tradição, a primeira edição começou em 2012, na estrada da Cidade Nova, que teve um recorde de público. Mais de 10 mil pessoas participaram.

Atualmente o evento cresceu e os brincantes podem se divertir de forma saudável com mais qualidade e conforto.

Ainda de acordo com o organizador, diferentemente dos anos anteriores, pela primeira vez o evento acontece no sábado. “Antes o evento acontecia aos domingos, geralmente na primeira ou segunda semana de janeiro. E a pedido do público, esse ano resolvemos fazer no sábado”, finaliza Erick.

Serviço:

O que: “Bloco das “Piriguetes”

Onde: Podium da Arena da Amazônia

Quando: Sábado (18/01), a partir das 16h Quanto: Todos que forem fantasiados não pagam a entrada/ Não fantasiados: entrada liberada até às 22h / Após às 22h: R$ 20

Maiores informações: (92) 99371-4400