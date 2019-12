Com apoio de helicóptero do Dioa, dupla é presa por roubo de veículo

Uma ação da Polícia Militar com apoio do Departamento de Operações Aéreas (Dioa), da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), resultou na prisão de dois homens por roubo de veículo, na Comunidade União, bairro Parque 10, zona centro-sul de Manaus, na tarde de ontem (26/12).

Leonardo Valdeci Pinto Nascimento, 33, e Thomé Junior Gomes de Souza, 25, foram presos por policiais da 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Um veículo com restrição de roubo foi visto trafegando na rua do Comércio, no bairro Parque 10. Os policiais foram acionados e iniciaram o acompanhamento do veículo. Por volta das 14h, o Dioa foi acionado para dar apoio à guarnição durante a perseguição policial.

Na rua Barreirinha, os militares conseguiram interceptar o veículo e abordar a dupla. No interior do carro, foram encontrados vários objetos provenientes de roubos e a dupla foi conduzida ao 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP).