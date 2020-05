Com adiamento do Enem, alunos continuam se preparando para a prova e para os vestibulares

Com a notícia do possível adiamento do Enem (sigla para Exame Nacional do Ensino Médio) alunos de todo o Brasil passam a ter mais prazo para se preparar. Para os que têm acesso à internet, o SAE Digital disponibilizou, de forma gratuita, conteúdos que vão desde o 1º ano do Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio no seu canal de YouTube (youtube.com/saedigital).

Até o momento, os conteúdos já tiveram mais de 3 milhões de visualizações e 325 mil espectadores únicos de alunos das redes públicas e privadas no Brasil. E, agora, os estudantes deste sistema de ensino começam a realizar as avaliações on-line para medir o nível de aprendizagem durante este período de pandemia e também já fazem os simulados do Enem. Mais de 23 mil alunos do ensino médio e fundamental já concluíram as provas até 12 de maio.