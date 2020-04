Com ações eficientes da prefeitura, Envira continua fora da lista das cidades com Covid-19

Embora muitos tenham torcido o nariz para algumas das ações adotadas pela prefeitura no enfrentamento ao coronavirus, os resultados mostram que as medidas continuam fazendo efeito positivo e colocando Envira fora da lista negativa do Covid-19.

Por enquanto, o comitê gestor não pretende afrouxar as medidas, pelo contrário, em decreto publicado no último dia 23 de abril, a Prefeitura decidiu implantar novas regras para garantir o isolamento social.

Revezamento

O decreto n° 096/2020 criou o revezamento social em Envira. A partir desta segunda feira, 27, homens e mulheres que integram a mesma família, terão dias alternados para saírem de casa.

Nas segundas, quartas e sextas será as vez das mulheres. Terças, quintas e sábados estão reservados para os homens. Lembrando que esta saída deve ser somente para executar ações essênciais, como fazer feira, ir ao banco ou unidade de saúde. Porém quem precisa sair de casa diariamente para trabalhar não está submetido a essa regra.Menores de idade e idosos ficam com a circulação restrita.

Porto e aeroporto continuam fechados

O controle sobre quem chega e sai do município continua sendo acompanhado de perto pelas equipes da saúde. Nenhum barco transportando pacientes está autorizado a atracar no porto. Os aviões, só podem aterrizar na cidade com autorização expressa do Comitê Gestor, desde que transportem medicamentos, alimentos ou profissionais da saúde e segurança.

Atendimento exclusivo para casos suspeitos

Uma das medidas emergênciais adotadas pela prefeitura foi montar locais para atender exclusivamente pessoas que apresentem qualquer sintoma da doença. Tendas armadas na frente do hospital e de algumas unidades, ofertam atenção e atendimento especial para casos relacionados a Covid-19. Em caso de confirmação, o paciente ficará isolado durante o período de tratamento em um hotel alugado pela prefeitura e transformado provisoriamente em um hospital de campanha.

Reunião com comerciantes

Na noite do último sábado o comitê gestor se reuniu com mais de cem comerciantes no estádio municipal para repassar informaçoes importantes relativas ao novo decreto. Os comerciantes aprovaram todas as medidas anunciadas pela predeitura até aqui e manifestaram total apoio para a administraçao, deixando claro que está sendo feito que deveria.

Com a participação do prefeito Ivon Rates, do vice Joandre Mendes, secretários e vereadores, foi esclarecido ponto a ponto a nova regra para garantir o isolamento social.

A partir de agora, os comércios estão obrigados a fornecer álcool em gel ou Instalar pias com sabão para que os clientes lavem as mãos. Todos os funcionários devem usar máscaras e permitir a entrada de apenas duas, três ou quatro pessoas por vez. Depende do tamanho do comércio e da finalidade.

Quem descumprir essas regras terá o alvará de funcionamento suspenso.

Máscaras e cartilhas

A Prefeitura vai distribuir gratuitamente máscaras recicláveis e cartilhas informativas para ampliar as informações sobre prevenção e regras do isolamento social.

O material está em fase de produção e a previsão é que comece a ser distribuído a partir da próxima semana.

Caminhada e aglomeração em pontos de venda de bebida alcoólica

O decreto veda a prática de corridas e caminhadas em vias públicas. Esse tipo de atividade durante o período em que perdurar a quarentena está proibido.

Regra semelhante para o consumo de bebidas alcoólicas em conveniência ou estabelecimento semelhante. A pessoa pode comprar bebida para consumir em casa. Só pode consumir bebida em casa com os membros da família que habitam na mesma.

Para a permanência em balneário, a regra diz que: só pode ir a banho se for em local isolado onde apenas os membros da mesma família podem permanecer no local.

Mas nenhuma dessas ações vai atingir seus objetivos se a população não colaborar. Fique em casa. A pandemia vai passar e a vida voltará ao normal.