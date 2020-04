Com 58 casos de Covid-19, prefeito de Coari decreta ‘toque de recolher’

Com 58 casos confirmados de Covid-19 e 4 mortes até a última terça-feira, 28, na cidade de Coari, o prefeito do município, Adail Filho (PP), decretou toque de recolher na cidade.

O prefeito levou em consideração a demanda urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença no município de Coari.

No decreto municipal 868 de 23 de abril de 2020, o prefeito determina, de forma excepcional e temporária, o toque de recolher das 20h até às 6h para confinamento domiciliar obrigatório em todo território do município. “Ficando terminantemente proibido a circulação de pessoas, exceto quando necessária para acesso aos serviços essenciais e sua prestação, comprovando-se a necessidade ou urgência”, diz trecho do decreto.

Quem descumprir o decreto, está sujeito a sanções administrativas de multa que poderão ser substituídas por doação de cestas básicas às famílias afetadas pelo novo coronavírus ou até prestação de serviços diretamente relacionados ao enfrentamento do vírus no município.

Fonte: Potal o Poder