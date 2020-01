Coleta de assinaturas em apoio a Bolsonaro vai até 18h deste sábado

A coleta de assinaturas de apoio à criação do partido do presidente Jair Bolsonaro está acontecendo hoje na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), na Av. Mário Ypiranga, Parque 10, até às 18h. Trata-se do 1º Encontro Amazonense de Apoiadores do Aliança Pelo Brasil.

Segundo um dos organizadores, Paulo Maffioletti, o evento está muito próximo de alcançar a sua meta, mas ficará até as 18h cadastrando aqueles que desejam manifestar apoio ao Presidente Jair Bolsonaro. “A adesão dos apoiadores do Presidente Bolsonaro no Amazonas, na cidade de Manaus, está sendo surpreendente. Os apoiadores atenderam ao chamado do Presidente da República. Entenderam a mensagem de que há a necessidade do Aliança Pelo Brasil sair do papel”, disse.

Centenas de pessoas estiveram no auditório da Assembleia para preencher as fichas de apoiamento e postaram fotos nas redes sociais marcando o presidente Jair Bolsonaro, que fez questão de fazer uma chamada de vídeo para falar com os apoiadores do Amazonas que participaram da abertura do evento no auditório.

No local do encontro, os apoiadores assinam o formulário e fazem a autenticação na base de um cartório que foi instalado no hall do auditório da Assembleia para facilitar a oficialização do apoio ao Aliança Pelo Brasil.

Apoiadores

Autoridades e personalidades estiveram na Assembleia, entre elas o superintendente da Suframa, Coronel Alfredo Menezes, o Presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, Josué Neto, a Deputada Therezinha Ruiz e a lutadora de UFC, Ketlen Vieira. Alguns garantem que vão permanecer até as 18h para comemorar o resultado do Encontro.