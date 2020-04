Codese inicia campanha ‘Manaus mais Humana’

O Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Manaus (CODESE Manaus), entidade sem fins lucrativos, disponibilizou o site e os dados da conta bancária para as doações da campanha ‘Manaus Mais Humana’, que tem como meta distribuir 10 mil cestas básicas para as pessoas que ficaram sem renda por causa das limitações impostas para conter a transmissão do COVID-19.

O grupo, formado por empresários, profissionais liberais e membros da sociedade civil organizada, tem buscado soluções para as questões econômicas e sociais ligadas à pandemia do novo coronavírus. Os conselheiros do CODESE Manaus optaram pela realização da campanha por entender que seria a forma mais rápida de oferecer auxílio a quem se encontra em situação financeira precária por ter perdido parte ou integralmente sua fonte de renda.

“O crescimento do número de casos de pessoas infectadas e também de óbitos devido ao coronavírus fez os governos redobrarem os cuidados para evitar as transmissões em massa. O isolamento afetou duramente os setores econômicos. Muitas empresas não suportaram o impacto de fechar as portas durante um período ainda incerto. A redução de quadros e demissão em massa são realidades na capital. O CODESE, como entidade que planeja Manaus para o futuro, não poderia deixar de contribuir para garantir a sobrevivência no presente. Temos como meta distribuir 10 mil cestas básicas durante quatro meses para aliviar a fome de quem padece com o medo e sem a possibilidade de colocar o alimento na mesa”, explicou o presidente do Codese Manaus, Romero Reis.

Site e doações

O CODESE Manaus colocou no ar o site, https://www.codesemanaus.org.br/portal/manaus-mais-humana.html, onde o internauta encontra os critérios para participar da campanha. As doações podem ser feitas por meio de cartão de crédito, paypal, boleto bancário ou depósito para o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Manaus, no Banco do Brasil 001, agência 3286-7, conta corrente n˚ 73.768-2.

Ao longo do período de duração da campanha as doações serão aplicadas na aquisição de cestas básicas, que estão sendo adquiridas no comércio da capital como forma de movimentar a economia.

“Estamos fazendo cotações de preços para estabelecer o orçamento de valor mais vantajoso e que ofereça maior quantidade de itens. Os produtos serão adquiridos no comércio local para estimular o funcionamento das empresas assim como a manutenção dos empregos. Sendo o CODESE uma instituição que prima pela regularidade fiscal, os artigos serão comprados com nota fiscal. Num momento tão difícil, os governos também padecem com a escassez de recursos. Não seria justo beneficiar um grupo, esquecendo o outro que é responsável pela coletividade”, afirmou Romero Reis.

As cestas serão destinadas a igrejas católicas e evangélicas, que executam sólidos e perenes trabalhos sociais junto às comunidades onde atuam. Por meio de um documento, as instituições irão se comprometer a entregar os alimentos não perecíveis para pessoas que ficaram desempregadas ou que perderam parte ou toda a renda devido ao fechamento de empresas ou redução do ritmo de produção.

Solidariedade

A campanha “Manaus Mais Humana” também tem sensibilizado artistas nacionais a contribuir com a causa. Ainda durante o mês de abril, os cantores Gustavo Lima e Wesley Safadão irão realizar lives e durante as transmissões ao vivo, os artistas irão mencionar o projeto, no qual os internautas poderão fazer suas doações.

A segunda edição do “Buteco em Casa”, do sertanejo Gusttavo Lima, acontece nesse próximo sábado (11), a partir das 20h. O primeiro show on-line foi realizado na casa do cantor e teve mais de cinco horas de duração.

E assim como a maioria dos artistas no Brasil, Wesley Safadão também tem feito lives durante a quarentena. A próxima live do cantor acontece dia 18 de abril, a partir das 20h, no canal oficial de vídeo do artista.