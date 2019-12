Clássicos do cinema ganham vida em espetáculo de escola da zona norte de Manaus

Estimular a prática do ensino da Língua Inglesa e trabalhar o uso da língua estrangeira por meio das canções e interpretações de grandes clássicos do cinema. Esta é a proposta da segunda edição do “Musical da Escola Estadual Senador João Bosco Ramos de Lima”, que ocorreu, nesta quarta e quinta-feira (11 e 12/12), na quadra poliesportiva da unidade escolar, e contou com a participação de estudantes do Ensino Médio.

Nesta ano, o espetáculo trouxe grandes sucessos do cinema, música e televisão internacionais, tais como: “Aladdin”, “Queen”, “Moana”, “La La Land”, “Mamma Mia”,” Enrolados”, “Frozen”, “Escola de Rock” e “Glee”.

Idealizado e coordenado pelo professor Johnes Andrade, a iniciativa motiva a prática da Língua Inglesa e estimula os alunos, ainda, a entrar em contato com a arte. “Os estudantes expressam muito prazer por meio do contato com a música. Portanto, torna-se um estímulo ao aprendizado involuntário, demonstrando maior facilidade com a pronúncia das palavras”, enfatizou.

O musical segue os padrões estipulados pelo o Novo Ensino Médio, que propõe que cada estudante seja protagonista do seu conhecimento.

A estudante Giovana Gomes, do 3º ano, que apresentou o filme “Mamma Mia”, relata o quanto a atividade incentivou o trabalho em equipe e a criatividade. “Vejo com uma iniciativa de extrema importância, pois, durante o processo de preparação, nós pudemos ver o apoio dos professores e o empenho do grupo em promover uma atividade organizada, mesmo com muitos impasses que o trabalho coletivo causa”, contou.

Para a gestora Roquilene Vargas, o projeto é essencial para os estudantes do Ensino Médio, visto que os auxilia a ingressar no mercado de trabalho. “Hoje, nós costumamos dizer que o inglês é a língua dos negócios, o idioma dominante para comunicações internacionais. Com isso, penso no quanto é importante que os estudantes finalistas tenham acesso a um projeto que visa prepará-los para o futuro”, relatou.

Mãe de dois alunos matriculados na unidade escolar, Tatiana Padilha fala da importância de promover o ensino de forma diferenciada. “Nós sabemos o quanto, às vezes, o ensino pode ser cansativo. Logo, propor aos estudantes uma atividade dinâmica, que os estimule a desenvolver inúmeras outras, é de extrema importância”, concluiu.