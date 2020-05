Cinco produtos para elevar o nível de entretenimento em casa

Apresentado no Brasil no último mês de março, o Galaxy S20 potencializa os recursos oferecidos por um smartphone. Com telas que variam entre 6,2 polegadas (S20), 6,7 polegadas (S20+) e 6,9 polegadas (S20 Ultra)¹, a mais recente geração da linha S permite que os usuários desfrutem ao máximo de filmes, séries e lives de shows musicais. A resolução de 3200 X 1440 e o sistema de áudio, otimizado pela AKG, tornam a experiência mais imersiva.

O Galaxy S20 oferece, também, soluções para quem busca um smartphone capaz de assegurar um alto desempenho em jogos eletrônicos. A tela de 120Hz proporciona gráficos suaves e detalhados, enquanto o processador de 12 GB ou 16 GB de RAM (S20 Ultra) evita que haja interrupções durante o jogo. Já o recurso game booster utiliza Inteligência Artificial para analisar os hábitos de jogo e otimizar a performance.

O notebook Odyssey 2 conta com uma imponente combinação entre placa de vídeo, processador, capacidade de armazenamento e sistema avançado de controle de temperatura. Assim, proporciona aos usuários todos os fatores necessários para uma experiência gamer de alto padrão. O aparelho apresenta uma tela PLS Full HD de 15.6 polegadas e tem apenas 1,99 cm de espessura.

Para aprimorar a jogabilidade, o Odyssey 2 oferece algumas soluções especiais, como Beast Mode (melhora a performance do notebook em até 15%), Game Display Mode (imagem aprimorada e os modos de acordo com cada game) e equalizador de preto (reconhecimento de adversários em ambientes mais escuros).

Conectividade via Bluetooth 5.0, compatibilidade com Android e iOS², arquitetura de áudio potencializada pela AKG e capacidade para gerar sons graves e agudos com o exato equilíbrio. Com esta combinação, o Galaxy Buds+ é uma excelente opção para quem gosta de assistir a filmes, séries, ouvir música e acompanhar lives em diferentes plataformas.

Outro grande trunfo dos novos Galaxy Buds+ está na personalização de toques, permitindo que os usuários mantenham o controle mesmo sem o smartphone em mãos. Um único toque pode, por exemplo, reproduzir ou pausar uma música, enquanto um toque duplo é capaz de pular para a próxima faixa ou atender uma ligação.

Há cada vez mais opções de séries e filmes no mercado de streaming, então nada melhor do que ter o equipamento ideal para aproveitar o melhor desse conteúdo em casa. As TV QLED da Samsung contam com o exclusivo Modo Ambiente, que combina a TV com seu espaço, integrando o fundo da parede com diversas opções de decoração, além de ofertarem 100% do volume de cor graças a tecnologia de Pontos Quânticos e dez anos de garantia contra o efeito burn-in.

O destaque da linha QLED fica para o modelo Q900 8K, que além dos benefícios acima, oferece imagens muito mais nítidas, precisas e detalhadas com seus 33 milhões de pixels provenientes da resolução 8K. O consumidor que optar pela Q900 também terá ao seu dispor o aprimoramento de qualquer conteúdo em baixa resolução, transformando-os em qualidade próxima da 8K com o Upscaling de imagem por Inteligência Artificial. Em termos de design, a Única Conexão faz com que um único cabo fino e praticamente transparente conecte a TV à uma central de conexões externa e, o suporte No-Gap, além de uma instalação simplificada, deixa a Q900 bem rente à parede, como se fosse um quadro.

Para quem busca maior imersão para jogos eletrônicos, o conselho é aproveitar a experiência proporcionada pelo Gaming Monitor QLED 49” com tela super ultra-ampla de 32:9. Essa proporção é equivalente a dois monitores convencionais de 16:9 lado a lado e permite que você veja as cenas dos jogos por completo. Una tudo isso ao painel curvo de 1800 R com imagens cinemáticas e torne ainda mais imersivos também os vídeos e filmes disponíveis na internet.

A tecnologia desenvolvida pela Samsung para o Gaming Monitor QLED passa também por uma jogabilidade mais fluida. Cenas de ação ficam perfeitamente suaves nos games devido à rápida taxa de atualização de 144 Hz e aos pixels perfeitos até para jogos em HDR. E para quem precisa de uma “ajudinha” para conhecer truques ou passar de fase, é possível conectar um notebook e dividir a tela super ultra-ampla: de um lado seu game, do outro um vídeo ou tutorial para encará-lo.