Cinco funções da lava e seca para trazer mais conveniência ao seu dia a dia em casa

A proximidade da época mais fria do ano carrega a temporada de agravamento das doenças respiratórias e a higienização de roupas é uma aliada importante para a prevenção desses problemas. Assim, a Samsung mostra como sua linha de máquinas Lava e Seca, com diversos recursos inovadores, econômicos e eficientes, pode reforçar esses cuidados com a saúde.

1 – Por que escolher uma Lava e Seca?

A resposta é simples: praticidade e versatilidade. Uma Lava e Seca carrega dois produtos em um, o que gera economia financeira, e otimização do espaço. Se o usuário vive em um apartamento pequeno, com baixa incidência de sol ou sem espaço para estender as roupas em um varal, as Lava e Seca são a solução. A Samsung ainda oferece diferentes modelos com diversas funções, atendendo às diferentes necessidades dos usuários.

2 – Roupas esterilizadas sem produtos químicos

A tecnologia Air Wash está presente em toda a linha de Lava e Seca da Samsung e tem como princípio desodorizar e higienizar suas roupas. Para isso, recorre apenas a ar quente, sem água ou produtos químicos. Esse ciclo, feito a partir de vapor emitido pela parte inferior do tambor, elimina odores indesejáveis como os de frituras, armários, entre outros, além de remover até 99,9% de bactérias e alérgenos¹.

3 – Sistema de higienização do tambor

Outra função que ajuda no processo de higienização é o ciclo de Lavagem do Tambor Eco. Ele foi projetado para remover a sujeira e 99,9% das bactérias que causam maus odores do tambor de sua lava e seca. Tudo isso de forma econômica e sem a necessidade de usar produtos químicos.

4 – Remoção eficiente de manchas difíceis

Maior eficiência em água fria. Sabão, água e ar são misturados antes do início da lavagem por meio da tecnologia exclusiva EcoBubble, desenvolvida pela Samsung. O tambor se enche diretamente com espuma, que penetra nos tecidos 40 vezes mais rápido², o que gera uma limpeza mais profunda, com a mesma eficiência de uma lavagem com água quente e maior economia de energia³.

5 – Economia de energia e 10 anos de garantia

O motor Digital Inverter oferece um funcionamento mais silencioso, poderoso e econômico para as máquinas de lavar e secar. Além disso, possuem garantia de dez anos4, respaldando a durabilidade impressionante alcançada pela tecnologia Samsung. Na linha QDrive, a eficiência energética é ainda maior, com o tempo de lavagem reduzido em até 50% e o consumo de energia em até 20%5.