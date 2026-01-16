Ciências Veterinárias: programa de Pós-graduação está com vagas abertas até dia 30

Ciências Veterinárias: programa de Pós-graduação está com vagas abertas até dia 30
A Universidade Nilton Lins, em associação com o Instituto Federal do Amazonas (Ifam), está com inscrições abertas para o Programa de Pós-graduação em Ciências Veterinárias (PPGCVET).

O programa é gratuito e oferece 16 vagas para docentes com especialização e egressos do curso de Medicina Veterinária.

A grade curricular tem duas linhas de pesquisa: “Animais terrestres e sua relação com o ambiente e homem” e “Animais aquáticos e sua relação com o ambiente e homem”, nos quais serão abordados estudos morfofisiológicos e sua relação com o ambiente em que vivem, estudos patológicos, epidemiológicos, prevenção e tratamento de patologias e seus impactos na sociedade.

De acordo com os organizadores, o PPGCVET tem entre seus objetivos formar recursos humanos com perfil técnico-científico que contribuam para o desenvolvimento e difusão das Ciências Veterinárias na Amazônia, além de promover a investigação científica e o desenvolvimento e a inovação tecnológica que atendam as demandas nacionais e regionais, visando aumento de produtividade de forma sustentável, associado a melhorias na saúde animal.

As inscrições estão abertas até o dia 30 deste mês e podem ser feitas no site https://www2.ifam.edu.br/campus/cmzl/ensino/ppgcvet/selecao.

