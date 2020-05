Chico Preto pede que Afeam socorra microempresários

Em seu pronunciamento na sessão virtual da Câmara Municipal de Manaus (CMM) desta terça-feira (12), o vereador Chico Preto (DC) cobrou que a Agência de Fomento do Amazonas (Afeam) abra uma linha de crédito para socorrer microempresários que, segundo ele, “estão na UTI por conta da pandemia do coronavírus”.

O parlamentar destacou que o foco principal do Governo do Estado deve continuar sendo o combate ao Covid-19, mas que parte da equipe de secretários, tanto do Governo do Estado quanto da Prefeitura de Manaus, deve começar a olhar para o futuro e planejar ações de recuperação econômica.

“A Afeam precisa mudar sua postura neste momento. Precisa ser proativa e ir em busca de socorrer que está precisando. Tem muitos microempresários na UTI e esses empreendedores que garantem empregos na nossa cidade e estado. O crédito tem que chegar agora, se esperar mais um pouco não vai adiantar, eles já terão falido”, afirmou o vereador.

Chico Preto disse, também, que a pandemia deixou clara a necessidade de produção de equipamentos hospitalares e EPIs no Polo Industrial de Manaus (PIM) e que esse pode ser um novo nicho econômico local. Além disso, cobrou, novamente, que a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) derrube o veto governamental ao projeto que põe fim ao monopólio da Companhia de Gás do Amazonas (Cigás) na distribuição e comercialização do gás natural no estado.

“É hora dos gestores públicos terem criatividade para ajudar a economia que está em frangalhos. O governador teve uma boa oportunidade, mas por questão política não teve maturidade de separar as coisas e sancionar um projeto importante para o Estado”, disse.