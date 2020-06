Chico Preto entregará à PF, MPF e TCE provas de que lucro da Cigás foi parar em paraísos fiscais

O vereador Chico Preto (DC) entregará, nesta terça-feira (2), à Polícia Federal (PF), Ministério Público Federal (MPF) e Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), uma espécie de dossiê que demonstra que parte do lucro da Companhia de Gás do Amazonas (Cigás), que em sua opinião deveria ser investido aqui, foi enviado a paraísos fiscais.

O parlamentar vem encampado uma movimentação nas redes sociais em prol da derrubada do veto governamental ao Projeto de Lei 153/2020, que põe fim ao monopólio da Cigás na distribuição e comercialização de gás natural no estado do Amazonas.

“Foi muito dinheiro perdido ao longo dos últimos anos. Só um empresário lucrou com tudo isso e o investimento que deveria ter sido feito aqui no estado foi parar em paraísos fiscais. Eu não tenho a prerrogativa de investigar, mas tudo o que sei estou disponibilizando aos órgãos competentes”, afirmou.

Nesta semana, a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) aprecia a derrubada do veto governamental ao PL. Documentos do Ministério da Economia e do Ministério de Minas e Energia demonstram que o fim do monopólio do gás injetaria 43 bilhões de reais na economia e geraria mais 32 mil empregos.