Centec passa a ofertar capacitação voltada à Indústria 4.0

Com dez anos completados em 2019, o Centro de Ensino Técnico (Centec) agregou à sua missão, visão e valores enquanto instituição de ensino profissional, o propósito de “construir um futuro melhor”. Por isso, neste ano, sua principal meta é a oferta de capacitação focada na Indústria 4.0, também conhecida como a ‘4ª revolução industrial’.

O objetivo é atender demandas do mercado local com especializações de curta duração para técnicos em diversas áreas. “Esses cursos terão de 20 a 100 horas de duração, e serão específicos para pessoas que já estão no mercado de trabalho e precisam de um upgrade no currículo, até mesmo para acompanhar as transformações na área em que atuam”, explica a diretora de ensino do Centec, Eliana Cássia de Souza.

Ainda conforme a diretora, essas capacitações especiais vão acontecer aos sábados, para atender melhor aos profissionais que trabalham durante a semana toda. A escola, porém, continuará ofertando, durante a semana, toda uma ampla gama de cursos profissionalizantes, com duração de 12 a 20 meses.

“É compromisso do Centec manter e ampliar o portfólio de cursos voltados para o mercado de trabalho, e os lançamentos atrelados à Indústria 4.0 vão dar aos nossos técnicos um diferencial ainda maior de competitividade, pois serão profissionais preparados para as transformações tecnológicas que estão em curso e contribuirão muito mais para a produtividade das empresas”, garante Eliana de Souza.

Gestão da Qualidade para a Industria 4.0

A direção do Centec já está com a grade de cursos voltados à Indústria 4.0 definida até o mês de julho e o pontapé inicial será dado neste sábado, 8 de fevereiro, com a formação em Gestão da Qualidade para a Industria 4.0, voltada para as áreas de administração, contabilidade, logística, recursos humanos (RH) e qualidade.

“A rápida transformação digital tem impactado as formas de se produzir, trabalhar e fazer negócios em todas as áreas, influenciando as mais diversas camadas dentro de uma empresa. Nesse contexto, todos os cargos são estratégicos, todos os colaboradores são potencias criadores de novas oportunidades e devem estar aptos a agir em diferentes estruturas e processos”, comenta a professora Adriana Gurgel, especialista em gestão de finanças, controladoria e auditoria, responsável pelo curso.

Conforme a professora, a automação e a digitalização que vemos na chamada 4ª Revolução Industrial tornaram o mundo amplamente conectado e compartilhado. Dessa forma, aplicativos colaborativos, internet das coisas, big data e manufatura inteligente, entre outros, são tecnologias e conceitos que estão mudando não só as formas de comércio, mas também o modo como as empresas definem o perfil de seus colaboradores, visando, sobretudo, que sejam capazes de mitigar riscos e acelerar o desenvolvimento do negócio, seja ele produto ou serviço.

“É preciso melhorar continuamente, ter a mente aberta para as transformações e acompanhá-las para continuar competitivo no mercado. O objetivo de direcionar novas modelagens de negócios, trazendo resultados revolucionários”, afirma a professora.

A capacitação em Gestão da Qualidade para a Industria 4.0 terá 8h horas de duração no horário de 8h às 17h e será realizado no Centec, na Djalma Batista. Os interessados devem reservar vagas pelo telefone 92 99223-1580 / 3249-6078

Centros de serviços

Outra novidade que o Centec trará ao mercado de educação profissionalizante do Estado em 2020 são os centros de serviços, que além de oportunidades para os técnicos em formação exercitarem suas atividades, também disponibilizarão à comunidade atendimento com preços mais em conta. “Hoje, nós já temos o salão-escola, que atende aos alunos do curso de estética, mas até meados do ano estaremos implantando também centro de serviços em refrigeração e climatização”, adianta.

Com aulas práticas e supervisão de mestres altamente experientes, os centros de serviços proporcionam ao aluno uma vivência profissional no segmento em que pretende atuar, com uma visão holística de todas as atividades e processos. “O objetivo é promover ainda mais eficácia no trabalho desses futuros profissionais, tanto individualmente como em equipe”.