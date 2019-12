Centec abre 400 vagas para cursos de capacitação rápida, por R$ 30

O Centro de Ensino Técnico (Centec) abre, nesta quarta-feira (11), inscrições para 400 vagas em cursos de capacitação rápida, no valor de R$ 30 para o público em geral e R$ 20 para alunos já matriculados na instituição. Os cursos serão realizados no dia 18 de janeiro, das 8h às 17h, na sede da escola, localizada na avenida Djalma Batista, nº 646, São Geraldo.



De acordo com a coordenadora de marketing do Centec, Driele Cazumba, a iniciativa dos cursos a preços mais acessíveis faz parte do Programa Oportunizar Carreiras e Profissões e está alinhada com os princípios e valores da empresa.



“É a primeira vez que fazemos esse tipo de ação. A ideia é oportunizarmos capacitação básica para quem ainda não têm nenhum tipo de qualificação, bem como para aqueles que desejam algo a mais para melhorar o currículo. Com direito a certificado, essa capacitação ajuda a aumentar as chances de empregabilidade”, afirma.



O Centec escolheu para esta ação de cursos básicos funções e áreas altamente procuradas pelo mercado de trabalho, como auxiliar administrativo, informática básica, atendimento ao cliente, instrumentação de equipamento de segurança do trabalho, curso NR 3 (espaço confinado), almoxarifado, ferramentas da qualidade, primeiros socorros e calculadora HP 12c. Todos os cursos terão duração total de 8 horas, e haverá disponibilidade de apenas 50 vagas por curso.



“As inscrições serão encerradas no dia 16 de janeiro do próximo ano, mas pelos valores mais acessíveis, acreditamos que a procura será alta, então sugerimos ao aluno fazer a inscrição o quanto antes”, alerta Driele Cazumba. Ela lembra que, para o Centec, o Programa Oportunizar Carreiras e Profissões tem como motivação o fato de quanto maior for o conhecimento e domínio das ferramentas exigidas pelo mercado e quanto mais as habilidades do aluno se aproximarem do perfil profissional exigido pela demanda, maiores serão as chances de conquistar espaço no mercado de trabalho.