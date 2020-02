Cantor gospel Thalles Roberto faz show em Manaus no mês de abril

Considerado um dos maiores nomes da música gospel brasileira na atualidade, Thalles Roberto vem a Manaus o novo projeto do cantor, as canções da webserie “Saudade”. O evento acontece no próximo dia 10 de abril, às 20h, no Teatro Manauara.

O cantor completou dez anos de ministério e lançou o trabalho inédito na web Thalles Roberto em novembro, projeto que, certamente, pode ser considerado o mais ousado de sua carreira. Gravada entre agosto e setembro de 2019, a série “Saudade” vai tocar o público trazendo não apenas música, mas muita emoção por meio de histórias impactantes de personagens reais.

“Eu não participei da seleção das histórias. O Alex e a Dany fizeram questão de não me contar absolutamente nada sobre os testemunhos escolhidos para que fossem surpresa também para mim. E eu realmente me surpreendi e me emocionei muito ao conhecer histórias tão fortes de pessoas tão especiais que tiveram experiências muito lindas através das minhas músicas e que foram tocadas por Deus através do meu trabalho. Estou muito feliz com esse projeto e espero que ele possa tocar muitas vidas assim como tocou a minha”, conta o cantor.

Além do novo trabalho, no repertório, Thalles Roberto e banda trazem para Manaus as músicas mais marcantes de sua carreira. Os ingressos custam R$ 50 a cadeira comum e R$ 60 a vip e podem ser adquiridos no site www.ingresofly.com. Mais informações pelo telefone (92) 98166-0660.