Candidatos do Rio de Janeiro dominam procura por concursos públicos em 2020

Cariocas são responsáveis por quase 20% da procura dos certames pelo Brasil



Segundo levantamento recente do Gran Cursos Online, empresa especializada na capacitação de candidatos para concursos públicos no Brasil, os candidatos do estado do Rio de Janeiro estão em primeiro lugar na procura por concursos públicos no País.



No ranking do Gran Cursos Online, destacam-se também o interesse dos profissionais do Distrito Federal, com 12,82%, do estado de São Paulo, com 11,11%, e do Paraná, com 7,62%, Veja abaixo a lista dos estados com maior busca por concursos públicos no Brasil.



De acordo com o mapeamento, que considerou o nível de procura pelos concursos públicos espalhados no País, as vagas para Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) são as mais procuradas pelos brasileiros. Na sequência, aparecem as oportunidade no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) e na Agência Nacional de Águas (ANA). Veja lista abaixo.



Na comparação de gênero, os homens dominam a procura pelos certames, com 59,70%, contra 40,30% das mulheres. E o ano de 2020 promete ser muito movimentado, com provas em todos os estados do Brasil.

Procura por concursos públicos no Brasil em 2020



Estado Porcentagem Rio de Janeiro 19,98% Distrito Federal 12,82% São Paulo 11,11% Paraná 7,62% Minas Gerais 7,36% Goiás 5,93% Bahia 5,36% Ceará 3,81% Pernambuco 3,02% Rio Grande do Sul 2,98%

Fonte: Gran Cursos Online

Concursos mais procurados no Brasil em 2020



Concurso Porcentagem Concurso PCDF 19,49% Concurso TJRJ 11,96% Concurso ANA 8,92% Concurso PRF 8,89% Concurso PM PR 6,89% Concurso Polícia Federal 5,35% Concurso TCE RJ 5,24% Concurso INSS 4,52% Concurso TJDFT 3,52% Concurso PMERJ 3,15%



Fonte: Gran Cursos Online