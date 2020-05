Campanha ‘Manaus Mais Humana’ entrega donativos para lideranças religiosas dos bairros Armando Mendes e Nova Cidade

O Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Manaus (CODESE Manaus) e o Comitê Cidadão entregaram, nesta quarta-feira (13), cestas de alimentos e kits de limpeza para as lideranças religiosas das congregações da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas (IEADAM) das áreas 32, localizada no bairro Armando Mendes e da área 237, bairro Nova Cidade.

A ação faz parte da campanha ‘Manaus Mais Humana’, que tem como meta atender pessoas que perderam o emprego ou tiveram a renda de suas famílias reduzidas em decorrência do novo coranavírus. O isolamento social, estratégia empregada para conter a proliferação do vírus, e a restrição para o funcionamento de empresas levaram ao desemprego de centenas de pessoas.

“Nossa área contempla quatro comunidades: o bairro do Armando Mendes, a comunidade da Sharp, o primeiro conjunto Itacolomi e conjunto Flávio Espírito Santo. Desde que os membros e congregados souberam que iríamos receber estas doações do Codese, começaram a nos ligar, mas a relação dos beneficiários já está pronta. Amanhã (14 de maio), iniciaremos a distribuição para os cadastrados. Se sobrar, poderemos inserir novos nomes”, explicou o pastor auxiliar, Francinildo Vieira.

O trabalho de cadastramento foi realizado pelo pastor titular, Paulo Farias. O líder religioso procurou o Codese para amenizar a fome dos irmãos que padecem sem comida em casa. Infelizmente, o parceiro não poderá participar da distribuição das cestas de alimentos e kits de limpeza. Paulo Farias morreu de covid19, na última sexta-feira (8 de maio), deixando órfãos milhares de fieis dos quais cuidou em mais de 40 anos de vida religiosa, entre eles, inúmeros detentos que ajudou a deixar o mundo do crime durante o período em que evangelizou em presídios da capital. “Essas cestas são as sementes que o pasto Paulo plantou e agora irão germinar na comunidade que tanto amou e protegeu”, lembrou o presidente do Comitê Cidadão, pastor Stanley Braga.

O presidente do Codese Manaus destacou a importância dos parceiros para a realização da campanha e também de pessoas desconhecidas que tem contribuído para a campanha ´Manaus Mais Humana´, que conta com mais de 30 entidades sociais cadastradas para receber as doações. Romero Reis salientou o exemplo dignificante do pastor Paulo que se preocupou em atender a comunidade sobre vários aspectos, como o empreendedorismo. “Era uma pessoa fantástica, que cuidava desse rebanho com muito zelo. Nesse local, foram distribuídos muitos diplomas de cursos de empreendedorismo. O pastor Paulo sabia que esta é uma das melhores maneiras de ajudar a comunidade a absorver conteúdo e, posteriormente, ocupar postos de trabalho na nossa cidade. Cuidar das pessoas faz a diferença. Isso revela o amor de Jesus”, lembrou Romero Reis.

O segundo ponto da entrega das cestas e kits de limpeza foi na área 237 da IEADAM, no bairro Nova Cidade. O pastor Judimar Monteiro recebeu as doações com alegria e alívio por poder atender aos pedidos dos comunitários, que independente de crença religiosa, opção sexual receberão os produtos da campanha ‘Manaus Mais Humana’ ainda esta semana.

É um grande apoio para as famílias, que hoje, estão necessitadas e impedidas de trabalhar por causa da quarentena. Essas famílias ficarão muito alegres com a ajuda do Codese e Comitê Cidadão, nas pessoas de seus presidentes misericordiosos, neste momento de aflição. Não iremos discriminar ninguém. Iremos atender evangélicos, católicos, espíritas, pessoas com opções sexuais diferentes, negros, brancos, amarelos. Todos serão ajudados porque todos são irmãos como nos ensinou o pai eterno”, agradeceu o pastor Judimar Monteiro.