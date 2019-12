Campanha ‘Adote uma cartinha e faça uma criança feliz’ distribui mais de 300 presentes

O tão esperado presente de Natal é um sonho distante para crianças em situação de vulnerabilidade social. Por isso, a rede de supermercados na zona Leste de Manaus, Tupi Supermercados, pensou em algo para mudar essa realidade. A ideia era que a criançada, que mora na comunidade em torno do centro comercial, escrevesse cartinhas com seus pedidos até dia 13 de dezembro. E deu muito certo.



“A campanha iniciou no finalzinho de novembro, onde nós começamos a fazer os convites as crianças da comunidade próxima, para elas escreverem suas cartinhas. Vimos que poderíamos fazer algo diferente para nos comunicar com a comunidade e fazer algo pelas crianças que são tão puras”, comenta o porta-voz do supermercado, Moisés Marques.



A intenção de arrancar sorrisos e realizar sonhos das crianças do bairro Jorge Teixeira contou com a participação e solidariedade da população, que se engajou e adotou mais de 300 cartinhas. Muitos clientes se tornaram padrinhos da campanha.



Na véspera de Natal aconteceu as entregas dos presentes. E além de recreação com as crianças, contando com a presença especial do Papai Noel, foram sorteadas cestas básicas.



“A gente gostaria de agradecer a todas as pessoas que abraçaram a campanha, que adotaram as cartinhas das crianças, que conseguiram entregar os presentes dentro do prazo e pedimos que Deus venha abençoá-los cada dia mais”, agradece Moisés em nome de toda equipe do Supermercado.



Na tarde desta sexta-feira, 27, as últimas crianças ‘adotadas’ receberam seus presentes na sede do Supermercado Tupi, na rua Fuxico, bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus. Uma campanha que ficará nos corações de todos os envolvidos.