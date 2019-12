Babá Tupinambá, ex-presidente do Caprichoso, deixa maior dívida da história do boi

O boi bumbá Caprichoso possui uma dívida de R$13,3 milhões resultado da péssima gestão de Babá Tupinambá, ex-presidente. A informação foi apresentada pelo presidente do boi bumbá Caprichoso, Jender Lobato durante reunião com sócios na segunda-feira, 23 de dezembro em Parintins.

O relatório, que apontou a dívida milionária deixada por Babá Tupinambá, foi feito pelo Comitê de Crise do próprio boi. Além de ter aumentado a dívida do Caprichoso de 2017, quando assumiu, de R$ 10 milhões para R$13,3 milhões, Babá pediu adiantamento de patrocinadores este ano, ou seja, em 2020 o Caprichoso não vai mais ter acesso a R$730 mil.

O patrimônio do Caprichoso encontra-se em penhora e vista a leilões. Ainda no relatório apresentado pelo Comitê de Crise, a gestão de Babá também acumulou números negativos com a Justiça Trabalhista. Em 2017, a dívida era de R$2,8 milhões e em 2019, passou a ser R$ 5,7 milhões.

Vale ressaltar que Babá é membro da atual diretoria do Caprichoso. Basta saber como o atual presidente, Jender Lobato irá fazer para resolver tantos problemas e conseguir levar o boi para arena em junho de 2020.

Babá, o desastroso

O histórico de gestão desastrosa não é a única coisa que marca a carreira de Babá. A sede pelo poder do ex-presidente também é conhecida em Parintins.

No auge dos títulos conquistados pelo Caprichoso durante sua gestão, Babá queria ser candidato a prefeito de Parintins.



Sem chance, mudou de ideia e tentou emplacar vaga de vice na chapa do atual prefeito Bi Garcia que concorre à reeleição em 2020.



Com a derrota do Caprichoso este ano, Babá atualizou seus planos ambiciosos e já havia começado a trabalhar para vir como candidato a vereador.



Com a saída da presidência do boi, a única vaga que Babá poderia disputar seria a presidência da Associação de Mototaxistas do munícipio.



Porém com a divulgação do rombo deixado no Caprichoso, Babá tem essa possibilidade ameaçada.

Fonte: AM Hoje