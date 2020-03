Audiência Pública esclarece investimentos e gastos feitos pela saúde em 2019

A Comissão de Saúde e Previdência da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), em nome da presidente, deputada Mayara Pinheiro (PP), realizou uma audiência pública, nesta quarta-feira (04). O assunto foi a apresentação do 3º Relatório Quadrimestral de Prestação de Contas, feita pelo Secretário Estadual de Saúde, Rodrigo Tobias, acompanhado da comitiva da Susam. Vale ressaltar que isto está previsto na Lei Complementar 141.

Participaram ainda os outros integrantes da Comissão, os deputados Ricardo Nicolau (PSD), Dr. Gomes (PSC), Wilker Barreto (Podemos), além do membro suplente, o parlamentar Dermilson Chagas e também do deputado Saullo Vianna (PPS).

Todos durante cerca de duas horas fizeram questionamentos a respeito das informações apresentadas, bem como sugeriram dados específicos e outros encontros para tratar de assuntos relevantes como a administração do Hospital Delphina Aziz, na Zona Norte de Manaus. Dra Mayara lembrou que esse último assunto tem sido uma pauta constante da Comissão e será trabalhado de forma direcionada, pois o aumento da capacidade do local vai trazer diversos benefícios à população como o aumento no número de cirurgias.

A deputada ficou satisfeita com os dados apresentados e ressaltou o papel da Comissão de Saúde de fiscalizar e acompanhar bem de perto, todos os investimentos e gastos feitos pela Susam e ressaltou alguns pontos bem interessantes, principalmente no que diz respeito ao interior do estado.

“Mais uma vez quero destacar os recursos do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI) para a saúde do Amazonas. Nos 61 municípios do interior , com os R$ 87,5 milhões, foram feitos mutirões de cirurgias, houve abastecimento de medicamentos, além da compra de equipamentos e obras de infraestrutura nos hospitais. Alguns números superiores aos da capital. Prova que com pouco é possível se fazer muito e ainda precisamos melhorar muito a saúde em todo o estado. Mas este já é um bom início”, concluiu.