Associação Amazonense de Municípios deve eleger nova presidência em abril

A dança das cadeiras pelos cargos municipais já começou e com ela, a Associação Amazonense de Municípios (AAM), deverá eleger uma nova diretoria já no mês de abril, uma vez que o atual presidente e prefeito de Maués, Junior Leite, terá de renunciar ao cargo para disputar sua reeleição.

De acordo com fontes ligadas à AAM, os prefeitos já definiram o nome do novo presidente, o prefeito de Santo Antônio do Içá, Abraão Lasmar, que está terminando seu segundo mandato e não participará do pleito municipal este ano.

Abraão deve ser unanimidade entre os atuais prefeitos, uma vez que a maioria deverá disputar reeleição nos municípios. A ocasional intervenção do governador Wilson Lima não deve favorecer outros candidatos, uma vez que Junior Leite, que teve seu apoio, teve um desempenho abaixo do esperado pelos prefeitos.