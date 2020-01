Assistência Social e Programa Assembleia Viva divulgam resultados de 2019

A Diretoria de Assistência Social da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) divulgou o balanço de suas atividades ao longo do ano de 2019. Contemplando a Diretoria de Esportes, Gerência de Assistência Social de Servidores Ativos e seus Dependentes, Servidores Inativos e Dependentes, a Assistência Social realizou 9.130 atendimentos, como visitas institucionais, visitas fúnebres, domiciliares, hospitalares, além de orientação social e jurídica.

No período de março a novembro, o setor realizou diversas ações, como o Café da Manhã com Servidores, que tem o objetivo de proporcionar um momento de interatividade, o Curso de Multiplicador de Doadores de Sangue, que busca capacitar o servidor com a finalidade de sensibilizá-lo e a seus dependentes, quanto à importância de doar sangue para o Programa Doador Legal. O programa Assembleia em Movimento busca proporcionar melhor qualidade de vida dos funcionários, através de atividades físicas, como o 3º Campeonato de Futsal da Aleam que contou com 14 times.

A Diretoria de Assistência Social também concorreu ao Prêmio Assembleia Cidadã, da Unale, na categoria Atendimento ao Cidadão, com o programa Doador Legal, que recebeu uma homenagem do Hemoam como parte da programação do Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue.

Assembleia Viva

O programa Assembleia Viva, mantido pela doação voluntária dos servidores da Aleam, também divulgou o balanço de suas atividades em 2019. Ao todo o programa atendeu a 23 instituições, distribuindo mais de 4,5 toneladas de alimentos, 30 colchões, 82 frascos de colírio, 40 eletrodomésticos, um andador para idoso com dificuldades de locomoção, 40 fraldas geriátricas, 1.050 brinquedos, realizando 26 visitas técnicas. Ao todo, são 473 servidores doadores, que arrecadaram mais de R$ 71 mil para serem doados às instituições de caridade cadastradas no programa.

O programa concorreu ao Prêmio Assembleia Cidadã da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), na categoria Atendimento ao Cidadão.