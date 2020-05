Assembleia Legislativa instaura CPI para investigar ações de combate ao Covid19 e Saúde do Amazonas

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto (PRTB), instaurou, durante a Sessão Virtual desta quinta-feira (14), a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Saúde e COVID-19 no Estado. O pedido, apresentado pelo deputado Delegado Péricles, no dia 29 de abril, alcançou as oito assinaturas exigidas para instaurar a Comissão.

A oitava assinatura foi do deputado Felipe Souza (Patriota) que informou durante a sessão que assinaria o documento. Também assinaram o pedido de CPI os deputados: Wilker Barreto (PODEMOS), Dermilson Chagas (PODEMOS), Fausto Júnior (PRTB), Serafim Corrêa (PSB), Delegado Péricles (PSL), Sinésio Campos (PT) e Josué Neto.



Membros

São membros da CPI os deputados Delegado Péricles (Presidente), Fausto Júnior (Relator), Saullo Vianna (Membro), Felipe Souza (Membro), Wilker Barreto (Membro). Suplentes são os deputados Serafim Côrrea, Joana Darc (PL) e Carlinhos Bessa (PV).



De acordo com Josué, o deputado Delegado Péricles inicialmente apresentou o pedido de CPI para investigar o caos na saúde do Amazonas, especialmente no combate ao coronavírus (COVID-19) e posteriormente atendeu pedido de outros deputados e ampliou investigação para alcançar governos anteriores.

Josué destacou que a CPI da Saúde está subscrita por 1/3 dos deputados estaduais, ou seja, oito parlamentares, tem um prazo certo de 120 dias e se destina a apuração de fato determinado que é a suspeita de malversação de recursos públicos da saúde. “Para a instalação da CPI, a presidência deve se limitar a apreciar requisitos formais previstos na Constituição. Com o efeito entendo que a CPI atende os requisitos formais. Acolho e defiro o requerimento da CPI da COVID-19 e da Saúde do Estado do Amazonas”, disse o parlamentar.