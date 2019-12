Assembleia Legislativa bate recorde histórico de votação

A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) encerrou os trabalhos, na quarta-feira (18), com recorde histórico de produção em uma única Sessão. Foram 106 matérias em mais de 13 horas de votação. O presidente da Casa, deputado Josué Neto (PSD), que conduziu os trabalhos, destacou o protagonismo do Poder Legislativo ao longo de 2019. “A Assembleia Legislativa mostrou como se faz o diálogo com respeito à democracia”, disse.

A diretora de apoio Legislativo, Luzia Aldenize Nascimento Albuquerque, que é servidora da Casa há 58 anos, destacou que foi a primeira vez que um presidente conseguiu colocar para votação um número tão expressivo de matérias em tão pouco tempo. “Considero uma vitória desta Legislatura. O presidente Josué Neto conseguiu de forma brilhante conduzir a votação, mostrando poder de articulação e convencimento. As matérias dos deputados poderiam ficar para o ano seguinte, mas todas foram incluídas na votação. Foi um ganho extradordinário para Casa”, avaliou.

A pauta de votação teve 111 matérias, sendo 106 aprovadas e as demais retiradas de apreciação por pedido dos autores.

Emendas Impositivas

Entre os projetos aprovados estão o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2020 com 864 emendas impositivas. Outras 84 emendas foram rejeitadas. A PLOA estima um orçamento de R$ 18,9 bilhões para o próximo ano.

Desse total, R$ 167,8 milhões são destinados a tender emendas impositivas de autoria dos deputados, sendo R$ R$ 839,2 milhões para a área da SAÚDE do Estado; R$ 1,7 milhão para a educação.