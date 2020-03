As prefeituras de Eirunepé e Envira unirão esforços para combater coronavírus no interior

Nesta segunda-feira, 23 de março, o prefeito de Eirunepé, Raylan Barroso, e o vice-prefeito de Envira, Joandre Mendes, tiveram um encontro para alinhar as ações dos municípios para combater o coronavírus nas duas cidades do interior do Amazonas.

A medida vai unir os esforços na área das duas prefeituras, que além da troca de experiência entre profissionais, vai poder proporcionar a utilização conjunta de recursos e estrutura.

“Este é um momento para unir forças e garantir o preparo necessário para enfrentar essa pandemia que aflige o mundo. Manaus já tem mais de 30 casos e o interior já apresentou uma pessoa com o coronavírus, precisamos estar preparados e essa parceria é uma das medidas que tomaremos”, afirmou Raylan Barroso.

Vale lembrar que a prefeitura de Eirunepé criou um Comitê Gestor Municipal de Atenção ao Coronavírus (COVID-19), com o objetivo de avaliar periodicamente a situação epidemiológica local e orientar a comunidade sobre medidas de prevenção, com o objetivo de diminuir os riscos à saúde da população.

Raylan já decretou a paralisação das aulas da rede municipal de ensino bem como demais repartições públicas da prefeitura, a partir da data do dia 20 de março de 2020, em consonância com os decretos já emitidos pelo Governo do Estado, estão suspensas também as aulas nas escolas municipais, num prazo de 15 dias, até determinação em contrário.