Após 12h de Sessão, Josué diz que Assembleia deu exemplo de respeito e democracia

Após 12 horas de trabalhos no plenário Ruy Araújo, o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto, finalizou na noite dessa quarta-feira (18) o ano legislativo de 2019 e a votação do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para 2020 defendendo a democracia e o respeito entre os parlamentares amazonenses.

Ao agradecer deputados e servidores pelos trabalhos desenvolvidos ao longo do ano, Josué destacou que mesmo sendo o presidente da Assembleia Legislativa não se sente melhor do que nenhum deputado estadual e por isso trata todos como iguais. “Eu sou o Josué, que outrora tinha 17, 25, 30 e hoje aos 44 anos. Se eu estou aqui, me sinto igual a todos. Eu estou aqui no local onde tive os votos dos colegas desta casa”, concluiu Josué Neto, que também ressaltou que não se sente menor em pedir desculpas ou em ser atacado de forma pessoal.

“Esse é o momento que abrilhanta o parlamento, abrilhanta a democracia. Aqui a gente não consegue nem ter a cor da pele igual, quanto mais o pensamento igual. Então estamos chegando ao final desse dia, ao final do ano de 2019 com o sentimento que a democracia nesta Casa, ela é respeitada, ela é elevada de uma forma que todos nós, a cada dia que passa nos tornamos melhores”, disse.

Votação

Nesta quarta-feira foram analisados um total de 105 dos 111 projetos que estavam na pauta, entre eles a PLOA, com 828 emendas impositivas. Outras 81 emendas não impositivas foram transformadas em indicativos ao Governo do Estado.

A receita estimada da LOA para o próximo ano é de R$ 18,9 bilhões, valor R$ 1,6 bilhão maior que das receitas projetadas para este ano.

Foto: Joel Arthus